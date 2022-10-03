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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Ликвидирована очередь из автомобилей на границе Астраханской области и Казахстана

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ситуация на пункте пропуск "Караозек" на границе Астраханской области и Казахстана стабилизировалась, сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов в своем телеграм-канале.

"В настоящее время ситуация в приграничной зоне стабилизировалась. Очередь из автомобилей практически ликвидирована. И поэтому сегодня было решено провести на этой территории субботник", - написала Бисенов.

Он отметил, что за несколько дней через пункт пропуска проехало порядка 3 тыс. автомобилей и более 10 тыс. человек.

На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт "Караозек" - основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. По данным пресс-службы главы региона, на прошлой неделе здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. Среди ожидающих выезда фиксировалось много мужчин призывного возраста.

28 сентября из-за большого скопления машин в Красноярском районе было принято решение о введении режима повышенной готовности, чтобы разгрузить трассу "Астрахань - Красный Яр". Проводилась совместная работа администрации района с "Астраханьавтодор" по организации временного ограничения дорожного движения и разработке схемы объезда иногороднего и иностранного автотранспорта. Для данных категорий также будет ограничен проезд через понтонную переправу и внутри села Красный Яр.

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Кроме того, в селе Караозек был усилен контроль со стороны правоохранительных органов, госавтоинспекции и пожарной охраны. Руководство районной больницы направило на дежурство дополнительную бригаду скорой помощи в районе населенных пунктов Караозек, Кошелева, Кривой Бузан, Бакланье и других близлежащих.

29 сентября на КПП уже начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата.

В пятницу, 30 сентября власти Астраханской области развернули на границе с Казахстаном временный пункт частичной мобилизации.

Астраханская область Казахстан
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