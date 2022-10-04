Что произошло за день: вторник, 4 октября

Подписание Совфедом документов о принятии новых регионов, предупреждение "Газпрома" и обладатели Нобелевки по физике

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совфед ратифицировал договоры о принятии в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также верхняя палата парламента одобрила законы о принятии этих регионов в состав РФ.

- "Газпром" оставил за собой право разорвать контракт с Молдавией в любой момент из-за нарушения сроков урегулирования долга. Компания готова полностью прекратить поставки в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года. "Молдовагаз" обещает приложить все усилия для выполнения обязательств перед "Газпромом".

- Лукашенко заявил об участии Белоруссии в СВО без отправки военных в зону конфликта. Он подчеркнул, что участие Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию страны и не допустить нанесения удара по Белоруссии.

- Мобилизованных направят в зоны спецоперации вместе с уже участвующими в СВО подразделениями, заверил Сергей Шойгу. Он также поручил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по отсрочкам от мобилизации. Кроме того министр приказал направлять призывников в подразделения, не задействованные в спецоперации.

- МИД Финляндии не выдал разрешения на экспорт ледокола, заказанного "Норникелем". Проект был запущен в прошлом году, но остановлен из-за санкций против России. Сдача судна была намечена на 2025 год.

- США объяснили выгоду для развивающихся стран от введения потолка цен на нефть РФ. При этом глава Shell счел, что эту инициативу будет трудно реализовать.

- Нобелевскую премию по физике присудили за квантовую запутанность. Ее получили трое ученых из США, Франции и Австрии.