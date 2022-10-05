Путин назначил врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Денис Пушилин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указы об исполняющих обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик, а также и.о. губернаторов Запорожской и Херсонской областей.

Документы опубликованы на портале правовой информации.

Временно исполнять обязанности главы ДНР назначен Денис Пушилин, главы ЛНР - Леонид Пасечник, и.о. губернатора Запорожской области назначен Евгений Балицкий, и.о. губернатора Херсонской области - Владимир Сальдо. Все они будут временно исполнять обязанности до вступления в должность лица, избранного главой соответствующего субъекта РФ.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее во вторник президент РФ подписал законы о ратификации договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также законы о вхождении в состав России этих четырех регионов.