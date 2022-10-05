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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Путин предложил организовать для детей с новых территорий отдых на каникулах

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей на присоединенных территориях, а также подумать об организации для них отдыха на осенних каникулах. Он заявил об этом на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

По его словам, многие из таких детей "не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи".

Он считает, что в проведении диспансеризации могут принять участие выездные бригады медиков.

Путин также обратил внимание на приближающиеся осенние каникулы в школах.

"Нужно подумать о том, как организовать отдых детей, особенно на тех территориях, где до сих пор, к сожалению, еще неспокойно или даже опасно", - сказал он в связи с этим.

Хроника 24 февраля – 05 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Учитель года
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