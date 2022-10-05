ГИБДД хочет получать от Минздрава данные о запрете водить машину кандидату на получение прав

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В МВД сообщили, что подготовили законопроект, в котором изменен перечень документов, которые граждане должны предоставлять ГИБДД перед экзаменом на получение водительских прав.

Из списка ведомство хочет исключить медицинские заключения о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

"Эти сведения подразделения ГИБДД теперь будут запрашивать в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия с Минздравом России", - говорится в пресс-релизе.

Также, в соответствии с законопроектом, желающим обменять иностранные права категорий "С", "D", "СЕ", "DЕ" и подкатегорий "С1", "D1", "С1Е", "D1Е" на удостоверения российского образца будет нужно представлять документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе после освоения основной программы профессионального обучения.

Также в проекте указаны основания для прекращения проведения экзаменов, выдачи российского и международного водительского удостоверения, обмена иностранного водительского удостоверения.

"К таким основаниям, в частности, отнесены истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также медицинского заключения, неявка на экзамен или для получения водительского удостоверения и ряд других оснований", - отметили в полиции.