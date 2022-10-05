Минсельхоз опроверг дефицит мощностей для хранения зерна и масличных

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - России хватит мощностей для хранения всего урожая зерна и масличных культур, уверены в Минсельхозе.

"Нам хватит мощностей для хранения всего урожая зерновых и масличных культур этого года. В том числе их достаточно и в тех регионах, где высказывались определенные опасения – это Башкирия, Оренбургская, Курганская, Челябинская и Омская области", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев журналистам в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень" в среду.

По его словам, в этих субъектах мощности хранилищ превышают прогнозируемый объем валового сбора, более того они выше среднероссийского уровня.

"Поэтому за сохранность урожая в стране переживать не стоит. Все зерно без потерь пойдет в дело – на переработку, обеспечение потребностей животноводов и нашим зарубежным партнерам", - подчеркнул Патрушев.

В этом году в РФ ожидается рекордный урожай зерновых культур в объеме 150 млн тонн, в том числе 100 млн тонн пшеницы, и масличных – 28 млн тонн.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов) Владимир Плотников выразил опасение, что России придется более активно решать проблему с хранением зерна.

"Вырастить урожай – это одно, но задача сохранить его. И в этом, действительно, есть проблемы", - заявил Плотников в видео-интервью "Парламентской газете" 20 сентября.

Депутат отметил, что сейчас зерном заполнены не только хранилища: оно хранится на открытых токах, на площадках, "потому что много". "И еще проблема вот в чем: зерном забили все склады, все приспособленные помещения. А еще идет подсолнечник. Куда его девать? Как его хранить?" - задался вопросом Плотников.