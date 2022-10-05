В Думе предложили повысить требования к капиталу спиртовых заводов в 10 раз

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Производители этилового спирта, за исключением винных производств, должны будут увеличить минимальный капитал компании с 10 млн рублей до 100 млн рублей в течение года, следует из внесенного в Госдуму законопроекта.

Документ (№206196-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Авторы - группа депутатов Госдумы во главе с Владиславом Резником и ряд членов Совета Федерации.

Согласно действующему законодательству, производить этиловый спирт вправе казенные предприятия, а также иные организации, имеющие уставный капитал в размере не менее чем 10 млн рублей.

Внесенный документ предлагает повысить планку до 100 млн рублей, а также установить, что в казенных предприятиях доля прямого или косвенного участия РФ должна составлять 50% и более. "В оплату такого уставного капитала могут использоваться только денежные средства, при этом не могут быть использованы заемные денежные средства", - говорится в законопроекте.

В документе делается исключение для заводов по производству винного, виноградного, коньячного дистиллятов и винодельческой продукции, поскольку их регулирование прописано в законе о виноградарстве и виноделии. Для них планка остается прежней – 10 млн рублей.

В случае снижения стоимости чистых активов ниже размера уставного капитала на последнее число каждого календарного года действия лицензии производство этилового спирта не допускается. Производства вина эта норма также не коснется.

Снижение стоимости чистых активов в процессе ведения деятельности организаций, имеющих лицензию на производство этилового спирта, ниже 100 млн рублей будет являться основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке.

Одновременно законопроект ужесточает требования к группе организаций, совместно осуществляющих деятельность по производству этилового спирта, в части установления факта несоблюдения установленных норм минимального использования производственной мощности. В документе устанавливаются требования по раскрытию структуры и состава собственников, предъявляются требования к их деловой репутации.

Предполагается, что новые требования к размеру капитала начнут применяться по истечении одного года с даты вступления закона в силу.