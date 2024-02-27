Поправки о списке лиц с плохой репутацией в алкогольной отрасли прошли II чтение

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении перечня физических лиц с неудовлетворительной деловой репутацией на рынке производства алкоголя. Людям из списка будет запрещено контролировать, входить в состав органов управления, а также быть главным бухгалтером в организациях с лицензией на деятельность по производству этилового спирта.

Поправки были внесены в палату ко второму чтению депутатского законопроекта № 206196-8, который ужесточал финансовые требования к производителям алкоголя.

Согласно принятому во втором чтении документу, для получения лицензии на производство этилового спирта компании должны иметь уставный капитал не менее 100 млн рублей, сейчас эта планка составляет 10 млн рублей Правило о капитале в размере не менее 100 млн рублей не распространяется на спирт, полученный из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции, для производства данного вида спирта требования к капиталу сохраняются на уровне 10 млн рублей.

Ужесточаются требования в части норм минимального использования производственной мощности. Согласно действующему законодательству, если группа организаций по данным на IV квартал не использовала свою производственную мощность на минимальном уровне и общий объем производства этилового спирта за год был менее 5 млн декалитров, то это считается нарушением нормы, подготовленный ко второму чтению законопроект увеличивает этот объем до 14 млн декалитров.

Законопроект вводит в закон о регулировании алкоголя новое определение - перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Это физические лица, которым запрещено контролировать, входить в состав органов управления, а также быть главным бухгалтером в организациях с лицензией на деятельность по производству этилового спирта для фармацевтической деятельности; производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам. Исключение: производство спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции.

Основанием для внесения сведений в перечень является возникновение одного из следующих обстоятельств: в отношении физического лица вступило в силу решение суда о назначении административного наказания за нарушение порядка ценообразования, обман потребителей, нарушение иных прав потребителей, ограничение конкуренции органами власти, нарушение требований технических регламентов или маркировки. Либо вступил в силу обвинительный приговор суда за совершение преступления, предусмотренного Уголовным кодексом - за незаконное производство, оборот и продажу этилового спирта, незаконную маркировку, контрабанду, изготовление и сбыт поддельных акцизных марок.

В перечень вносятся лица, которые входили в состав управляющего или исполнительного органа компании, занимали должность главного бухгалтера на момент отзыва у компании лицензии на производство спирта.

Перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией будет вестись федеральным органом по контролю и надзору в порядке, который установит правительство. Сведения, внесенные в перечень, по истечении пяти лет со дня их внесения исключаются из перечня.

Если законопроект будет принят, его основные нормы вступят в силу с 1 июля 2024 года, норма о перечне лиц с плохой репутацией в алкогольной отрасли - через год после опубликования закона.