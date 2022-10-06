Книга "Интерфакс. Технология новостей" вошла в библиотечные реестры крупнейших вузов РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Книга "Интерфакс. Технология новостей", которая детально описывает процесс создания профессиональных новостей, официально включена в библиотечные фонды крупнейших российских вузов.

Это второе обновленное и дополненное издание книги, которое вышло в 2022 году. Оно стало доступно для студентов более 10 крупнейших вузов, в числе которых МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, РАНХиГС, Финансовый университет при правительстве РФ, Санкт-Петербургский государственный университет, РУДН, а также Сибирский, Уральский, Южный, Дальневосточный федеральные университеты.

"Интерфакс. Технология новостей" поможет начинающим журналистам видеть за происходящими событиями новости, важные для читателей, не допускать ошибок, рассказывать не просто о событиях, но и об их значении и последствиях.

Издание рекомендовано Федеральным учебно-методическим объединением в качестве учебного пособия для студентов вузов по направлениям подготовки "Журналистика" и "Медиакоммуникации". Все перечисленные учебные заведения готовят студентов по этим профильным направлениям.

Книга "Интерфакс. Технология новостей" является публичной версией внутреннего стандарта деятельности одного из крупнейших российских информационных агентств - "Интерфакса". Она детально рассказывает об общих принципах работы журналистов агентства, жанрах информационной журналистики, раскрывает правила написания и проверки новостей, технологию оперативного освещения конкретных тем и событий.

По сравнению с первым изданием, вышедшим в 2010 г., объем учебника увеличился в два раза. Это позволило отразить в нем новые типы новостей, изменения в работе журналистов в условиях цифровой трансформации и повышение требований к оперативности, достоверности, аналитичности лент. Значительно подробнее стал раздел книги о правовых рисках в работе журналиста.

В печатном и электронном форматах книгу "Интерфакс. Технология новостей", можно приобрести на маркетплейсах, в книжных магазинах, электронных библиотеках, а также на сайте одного из ведущих российских издательств деловой литературы - "Альпина PRO".