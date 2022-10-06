В России более чем у 32 тыс. лифтов истек срок службы

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Более 32 тысяч лифтов с истекшим сроком службы находятся на балансе спецсчетов собственников, сообщил в четверг советник руководителя комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Минстроя Андрей Сергеев.

"На сегодняшний день количество лифтов с истекшим назначенным сроком службы составляет более 32 тыс. единиц на спецсчетах. Дополнительно, до 2024 года включительно, отработают назначенный срок службы еще 8,5 тыс. Фактически это половина всех лифтов, которые нужно заменить будет включительно до 2024 года", - сказал Сергеев на заседании комиссии.

Он добавил, что основной проблемой является недостаточность средств, которые формируются на специальных счетах у собственников. Эксперт уточнил, что провести на них замену всех лифтов практически невозможно.

"Есть два варианта, которые должны идти, на мой взгляд, параллельно. Это поддержка со стороны субъекта (...) и механизм рассрочки", - пояснил Сергеев.

Также он предложил с целью информирования владельцев спецсчетов о проекте ускоренной замены лифтов провести совместно с Минстроем всероссийскую веб-конференцию. Секретарь комиссии Петр Харламов поддержал это предложение.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявлял, что ведомство до конца года найдет решения для более активной работы по замене лифтов. Министр подчеркивал, что Россия способна выпускать около 70 тыс. лифтов на 26 производствах.

Ранее экс-замглавы Минстроя Максим Егоров сообщал, что к 2025 году в России планируют заменить более 100 тыс. лифтов. Он отмечал, что нужно добиваться поддержки и увеличения программы софинансирования между субъектами и фондами капремонта для замены лифтов.