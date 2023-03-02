Подмосковные власти прогнозируют усугубление проблемы замены лифтов с 2030 года

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Подмосковные власти предлагают решить проблему нарастающей необходимости замены лифтов с помощью превентивных мер с участием федерального бюджета. Такое предложение в Совете Федерации высказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

"Я считаю, что такую тему, как замену лифтов, все-таки надо "выдергивать" на поддержку на федеральном уровне, потому что это наши производители, и их надо поддерживать через федеральный бюджет в обязательном порядке с тем, чтобы этот график (замены - ИФ) выровнять.... Я прошу этот вопрос проработать", - сказал он на круглом столе "Совершенствование законодательства РФ в части повышения качества организации капремонта общего имущества в МКД".

По его словам, сейчас в области наблюдается спад в необходимости замены лифтов, отслуживших свой нормативный срок.

"С учетом нового индустриального строительства с 90-х годов и далее, если у нас сейчас спад, мы будем делать 300-500 лифтов (замена при капремонте - ИФ), то начиная с 2030 года и далее у нас будет резкий объем лифтов, которые нужно будет менять. И мы понимаем, что после 2030 года 75% программы капремонта будет уходить только на замену лифтов, которые будут уходить на срок более 25 лет", - объяснил вице-губернатор.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщала, что в стране до 15 февраля 2025 года необходимо заменить более 93 тысяч лифтов. Она высказала мнение, что регионы не справятся без господдержки, а именно без прямого софинансирования программ замены лифтов.