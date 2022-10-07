В день рождения Путина в Константиновском дворце соберутся лидеры стран СНГ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения собирает в Константиновском дворце в Стрельне неформальный саммит СНГ.

"Президент будет работать в Санкт-Петербурге... В середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств-участников СНГ. Она пройдет в Константиновском дворце", - рассказал ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "это будет очень важное мероприятие в контексте подготовки запланированного на следующую неделю саммита СНГ - встречи Совета глав государств, которая пройдет в Астане".

Седьмого октября главе российского государства исполняется 70 лет.

Это не первый раз, когда Путин встречает свой юбилей с коллегами по СНГ: в 2002 году глава российского в день своего 50-летия участвовал в саммите СНГ в Кишиневе.

Песков не стал уточнять, будет ли в этом году Путин праздновать свой юбилей с близкими или встречаться с друзьями.