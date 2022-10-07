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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Минпромторг готовит схему консолидированного заказа для импортозамещения в промышленности

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство работает над программой импортозамещения западного оборудования, в том числе для горнодобывающей отрасли, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме "Угольная отрасль - новые реалии" в Кемерове.

"(Существует - ИФ) первый эшелон, условно его так назовем, быстрой победы. Минпромторг составил перечень ключевой техники и оборудования. Туда попал целый ряд наименований оборудования, в том числе, для угольной отрасли. И это все финансируется за счет Фонда развития промышленности. И, действительно, там существует обратный инжиниринг", - сказал он.

Во вторую очередь, Минпромторг, по словам Белоусова, разрабатывает особый механизм финансирования производства крупных видов оборудования.

"Это напоминает то, что делается в оборонно-промышленном комплексе. Есть заказчик, но должен быть консолидированный заказ (от угольщиков - ИФ)", - отметил Белоусов.

По его словам, если такой заказ будет, то власти профинансируют СПИКи и производителей оборудования.

"Могу сказать, что первые такие проекты будут запущены для техники РЖД, в том числе, по локомотивам", - отметил первый вице-премьер.

Белоусов также прокомментировал ситуацию с текущим обеспечением российских компаний комплектующими.

"Для того, чтобы сместить ситуацию, правительство ввело правило параллельного импорта. Это возможность завозить сертифицированные запчасти, минуя санкции. И это, кстати, для многих отраслей, в том числе, горнодобывающей, стало палочкой-выручалочкой. И это не фальсификат завозится. А это запчасти, которые производятся по лицензиям и сертификатам", - сказал первый вице-премьер.

Минпромторг Андрей Белоусов ФРП РЖД
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