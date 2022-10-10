Число временных стоянок для водителей на Кубани, следующих в Крым, выросло до 19

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Водители, следующие в Крым через паромную переправу и ожидающие своей очереди проезда, могут отдохнуть на 19 временных стоянках на Кубани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

"В Темрюкском районе работают семь стоянок, в Славянском районе - две, в Красноармейском - одна. Еще девять стоянок подготовили в Крымском районе", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что в Крымском районе подготовили площадки вместимостью на 575 автомобилей. Всего же одномоментно на резервных стоянках Кубани могут разместиться свыше 3 тыс. автомобилей. Для людей работают пункты обогрева, полевые кухни, туалеты, а также на большинстве стоянок есть гостиницы и столовые.

В свою очередь пресс-служба администрации Краснодарского края сообщает, что на пропускных пунктах для досмотра транспорта будет увеличено число сотрудников от всех задействованных ведомств.

"Ответственность за досмотр лежит на силовых структурах. Эта работа должна проводиться быстро и качественно. Сейчас главная задача - разгрузить пробку. Мы уже усилили пункты досмотра своими работниками. Прошу всех руководителей ведомств увеличить число сотрудников и темпы проверок", - цитирует пресс-служба начальника УФСБ России по краю Сергея Захарихина.

Ранее сообщалось, что из-за тщательного досмотра транспорта, а также погодных условий, замедляющих работу переправы, на трассах Кубани в районе Крымского моста скапливается пробка из грузовых и легковых автомобилей.

В Темрюкском районе продолжает действовать "желтый" уровень террористической опасности, объявленный губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым сразу после подрыва 8 октября Крымского моста.