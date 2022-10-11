Погрузки на паром у Керченской переправы на Кубани ожидают чуть более 500 авто

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Очередь на стоянках-накопителях у Керченской переправы в Краснодарском крае сократилась до полутысячи автомашин, сообщает глава Темрюкского района Федор Бабенков.

"Сейчас на парковках в районе порта "Кавказ" в круглосуточном режиме работают сотрудники администрации, спасотряда, казаки и волонтеры. На стоянках-накопителях ожидает погрузки на паром немногим более 500 автомашин", - написал Бабенков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ожидающих парома автомобилистов продолжают обеспечивать горячим питанием и питьевой водой.

"Что касается обстановки на подъезде к Крымскому мосту, то здесь ситуация штатная, как и на дорогах района, большого скопления автомобилей нет. Несмотря на это, решили сохранить на этом участке дороги пункт обогрева для помощи автомобилистам", - добавил Бабенков.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае число резервных стоянок для направляющегося в Крым транспорта увеличено до 19.