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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Погрузки на паром у Керченской переправы на Кубани ожидают чуть более 500 авто

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Очередь на стоянках-накопителях у Керченской переправы в Краснодарском крае сократилась до полутысячи автомашин, сообщает глава Темрюкского района Федор Бабенков.

"Сейчас на парковках в районе порта "Кавказ" в круглосуточном режиме работают сотрудники администрации, спасотряда, казаки и волонтеры. На стоянках-накопителях ожидает погрузки на паром немногим более 500 автомашин", - написал Бабенков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ожидающих парома автомобилистов продолжают обеспечивать горячим питанием и питьевой водой.

"Что касается обстановки на подъезде к Крымскому мосту, то здесь ситуация штатная, как и на дорогах района, большого скопления автомобилей нет. Несмотря на это, решили сохранить на этом участке дороги пункт обогрева для помощи автомобилистам", - добавил Бабенков.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае число резервных стоянок для направляющегося в Крым транспорта увеличено до 19.

Краснодарский край Крым Крымский мост
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