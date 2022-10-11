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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Путин встретится с главой МАГАТЭ в Санкт-Петербурге

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Будет в России находиться гендиректор МАГАТЭ Гросси, и завтра планируется, что он будет у президента Путина", - сказал журналистам накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что Гросси в рамках визита в Россию рассчитывает провести переговоры по ситуации на Запорожской АЭС и созданию зоны безопасности вокруг нее.

"Возобновление прямых обстрелов единственного внешнего источника энергии ЗАЭС - крайне безответственный шаг. Нужно защитить ЗАЭС. Вскоре я посещу Россию, а потом - снова Украину, чтобы согласовать зону безопасности. Это неотложная задача", - написал сам Гросси в своём твиттере в минувшую субботу.

На прошлой неделе на Запорожской АЭС прошла первая ротация персонала миссии агентства, который находился на станции с 1 сентября.

"Гендиректор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая смена персонала миссии поддержки и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС на Украине завершена, и теперь новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности находится на станции", - говорилось в сообщении, опубликованном ранее в твиттере МАГАТЭ.

Также на прошлой неделе Гросси посетил Киев для консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

Россия Украина МАГАТЭ ЗАЭС Рафаэль Гросси
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