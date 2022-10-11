Военные РФ заявили, что продолжают наносить массированные удары по объектам на Украине

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования нанесен во вторник по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

"Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сказал Конашенков.

Накануне утром также был нанесен массированный удар по Украине, и, как заявили в Минобороны, все назначенные цели были поражены. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сообщил Конашенков.

Он сказал, что утром понедельника российскими Вооруженными силами нанесен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, связи и энергетики Украины".

Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что массированные удары по украинским объектам были нанесены по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России. Он предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткие и соответствовать уровню угроз России.