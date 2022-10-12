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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Москве выразили надежду на привлечение украинских властей к ответственности

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что представители нынешних украинских властей будут привлечены к ответственности.

"Там (в НАТО - ИФ) есть постоянные устремления кого-то привлечь к ответственности. Хотелось бы надеяться, что рано или поздно к ответственности они захотят привлечь киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать угрозы со стороны стран - членов НАТО привлечь представителей руководства России к ответственности за удары по объектам на территории Украины.

Дмитрий Песков Украина
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