Осужденных в Кабо-Верде за контрабанду наркотиков мурманских моряков экстрадируют в РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Мурманска по представлению ФСИН РФ вынес решение о передаче осужденных в Кабо-Верде двух российских моряков для дальнейшего отбывания наказания на родине. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Моряки из Мурманска признаны виновными по части 3 статьи 228 УК РФ (незаконная перевозка наркотических средств в особо крупном размере).

"Суд постановил признать и исполнить на территории Российской Федерации приговор суда Республики Кабо-Верде в отношении старшего механика и матроса судна ESER", - сказали в суде.

Собеседник агентства добавил, что суд Кабо-Верде приговорил двух мужчин к семи годам лишения свободы. С учетом отбытого срока наказания в российской колонии строгого режима старшему механику и матросу осталось провести порядка 3 лет и 4 месяцев.

В августе текущего года Первомайский районный суд Мурманска удовлетворил ходатайство ФСИН России об экстрадиции матроса с судна ESER, также осужденного в Кабо-Верде по делу о контрабанде наркотиков.

Аналогичное представление ФСИН России в сентябре рассмотрел Ленинский районный суд в отношении кока судна ESER.

30 января 2019 года сухогруз ESER, следовавший в Марокко под флагом Панамы, вошел в порт города Праи в Кабо-Верде в связи со смертью старшего помощника капитана. На следующий день на борту судна было обнаружено порядка 9 тонн кокаина. Судно и его экипаж из 12 человек (девять из них - мурманчане) были задержаны. Впоследствии моряков отправили под стражу в городскую тюрьму "Сан-Мартинью".

В феврале 2020 года суд в столице Кабо-Верде – городе Прая – приговорил капитана судна ESER к 12 годам тюрьмы, остальных членов экипажа – к меньшим срокам. Экипаж был признан виновным в транспортировке и контрабанде наркотиков, обвинения в участии в организованном преступном сообществе были сняты.