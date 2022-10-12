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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Нефтепродукты разлились из судна, севшего на мель на Волге в Нижнем Новгороде

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Следственные и надзорные органы выясняют обстоятельства инцидента на Волге в черте Нижнего Новгорода в среду, в результате которого в реку попали нефтепродукты.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщает, что в районе Волжской набережной село на мель судно, измерявшее дно реки.

"Пострадавших нет, однако на поверхности воды имеются следы нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

В настоящее время судно пытаются снять с мели, а его капитан направлен на медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Приволжская транспортная прокуратура уточняет, что на мель село судно "Прометей-11".

"В результате происшествия произошло загрязнение акватории реки. Обстоятельства происшествия, характер и размер загрязнения устанавливаются", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, межрегиональное управление Росприроднадзора информирует, что на место выехали инспекторы ведомства.

"Сегодня около 13:00 в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в акватории р. Волги произошли возгорание плавсредства и утечка нефтепродуктов", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь местные телеграм-каналы публикуют фото большого маслянистого пятна, образовавшегося на поверхности Волги.

Нижний Новгород Волга
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