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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В ДНР сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов, прилегающих к Бахмуту

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Донбассе, прилегающих к городу Бахмут.

"По состоянию на 13 октября на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград", - говорится в распространенном в четверг сообщении штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.

Села Опытное и Иванград находятся на подступах к городу Бахмут.

6 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал на брифинге о наступлении, в результате которого был взят под контроль населенный пункт Зайцево, расположенный в 20 км от Бахмута.

ДНР Бахмут Украина
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