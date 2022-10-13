В ДНР сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов, прилегающих к Бахмуту

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Донбассе, прилегающих к городу Бахмут.

"По состоянию на 13 октября на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград", - говорится в распространенном в четверг сообщении штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.

Села Опытное и Иванград находятся на подступах к городу Бахмут.

6 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал на брифинге о наступлении, в результате которого был взят под контроль населенный пункт Зайцево, расположенный в 20 км от Бахмута.