Призванный на военную службу страхователь ОСАГО может досрочно расторгнуть договор

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Призванный на военную службу автовладелец, выступающий страхователем по договору ОСАГО, может обратиться к страховщику и расторгнуть договор "автогражданки" по соглашению сторон, сообщил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, стороной по договору выступает сам страхователь, и согласно закону об ОСАГО условия договора могут меняться только по его инициативе. Это означает, что при наличии соответствующей доверенности с подобной просьбой могут обратиться члены семьи страхователя или третьи лица.

"В случае если страхователь призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно обратиться к страховщику с просьбой расторгнуть договор по соглашению сторон. Вместе с тем страхователь может в установленном законом порядке выдать доверенность близкому человеку, в которой будут полномочия на внесение изменений в договор страхования (в том числе на изменение списка водителей, допущенных к управлению ТС)", - сказал Уфимцев агентству.

"Если мобилизованный является собственником транспортного средства, но не является страхователем, изменения в договор страхования и иные действия с договором осуществляет страхователь. То есть не собственник, а иное лицо, в связи с чем предпринимать какие-либо действия в случае мобилизации собственника транспортного средства нет необходимости", - уточнил он.