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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Президент РФ допустил запуск I энергоблока "Аккую" в 2023 году

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Первый энергоблок АЭС "Аккую" может быть запущен к 100-летию Турецкой Республики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Работа идёт по плану, сейчас на площадке работают 20 тысяч человек. Мы входим в график и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договорённости и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок", - сказал Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер добавил, что в мае следующего года планируется завезти на "Аккую" ядерное топливо.

100-летие Турецкой Республики будет отмечаться в 2023 году.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция Аккую
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