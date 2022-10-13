Белоярская АЭС через год полностью переведет четвертый энергоблок на МОКС-топливо

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Четвертый энергоблок (БН-800) Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Свердловская область) получит 100-процентную загрузку уран-плутониевым топливом (МОКС-топливом) до ноября 2023 года. Об этом сообщил директор БАЭС Иван Сидров журналистам в четверг.

По его данным, переход на МОКС-топливо начался в 2020 году. В течение двух лет за три перезагрузки энергоблок был фактически полностью переведен на новый вид топлива.

"На данный момент "по физике" мы полностью перешли на МОКС-топливо, "по математике" – есть еще совсем небольшая доля урана", - сказал Сидров .

Он отметил, что по графику БАЭС должна запустить блок после очередной перегрузки уже полностью с МОКС-топливом 23 октября следующего года, после выжигания в нем небольших остатков урана.

В конце сентября блок БН-800 был выведен на номинальную мощность после планового ремонта, в ходе которого реактор в очередной раз был загружен уран-плутониевым топливом.

Электрическая мощность блока составляет 690 МВт.

Ранее отмечалось, что БАЭС впервые в истории российской атомной энергетики сможет отработать эксплуатацию реактора на быстрых нейтронах с полной загрузкой уран-плутониевым топливом и замкнутым ядерным топливным циклом. Предполагается, что передовые технологии рециклинга ядерных материалов позволят значительно расширить сырьевую базу атомной энергетики, перерабатывать облученное топливо вместо его хранения, а также снизить образующиеся объемы отходов.

Производителем МОКС-топлива является ФГУП "Горно-химический комбинат" (Красноярский край, входит в "Росатом").

МОКС-топливо позволяет вовлечь в производство неиспользовавшийся ранее изотоп урана, что в десятки раз увеличивает топливную базу атомной энергетики и делает ее практически безотходной.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года)и БН-800 (с 2015 года).