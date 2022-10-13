На "Госуслугах" появился сервис по временной регистрации иностранцев

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На портале Госуслуг появился новый сервис, который позволяет владельцам частного жилья и гостиниц оформить временный учет для иностранцев, которые у них поселились, сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Это временный учет по месту пребывания. Раньше, чтобы сделать это, нужно было идти на почту, в МФЦ или отделение МВД", - напомнили чиновники и добавили, что по закону владельцы жилья и гостиниц обязаны 7 дней с даты приезда гостя уведомить МВД о том, что у них остановился иностранец.

Если иностранец не встанет на временный учет, ему грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей либо выдворение из России. Для владельцев жилья в такой ситуации предусмотрены такие же штрафы.