Россияне смогут оформить прописку детям на "Госуслугах"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Родители теперь могут оформить прописку для детей по месту жительства на портале госуслуг, новым сервисом уже воспользовались 6 тысяч семей, сообщила пресс-служба Минцифры.

Раньше оформить прописку ребенку можно было только при личном посещении МФЦ, паспортного стола или отделения МВД. Теперь никуда идти не нужно, а свидетельство о регистрации чиновники пришлют в личный кабинет заявителю.

"Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия", - отметили в министерстве.

Прописать ребенка можно только по месту жительства одного из родителей, именно он и должен подавать заявление. Для оформления потребуются паспорта обоих родителей, а также свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.

МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней и пришлет электронное свидетельство в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД, уточнили в Минцифры.