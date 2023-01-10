Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Россияне смогут оформить прописку детям на "Госуслугах"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Родители теперь могут оформить прописку для детей по месту жительства на портале госуслуг, новым сервисом уже воспользовались 6 тысяч семей, сообщила пресс-служба Минцифры.

Раньше оформить прописку ребенку можно было только при личном посещении МФЦ, паспортного стола или отделения МВД. Теперь никуда идти не нужно, а свидетельство о регистрации чиновники пришлют в личный кабинет заявителю.

"Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия", - отметили в министерстве.

Прописать ребенка можно только по месту жительства одного из родителей, именно он и должен подавать заявление. Для оформления потребуются паспорта обоих родителей, а также свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.

МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней и пришлет электронное свидетельство в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД, уточнили в Минцифры.

Минцифры МВД Госуслуги МФЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Штаб ОДКБ допустил перенос учений из Армении в другие страны

В РФ завели первое административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ

В РФ завели первое административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ

Решений о переносе выборов губернаторов осенью текущего года не принималось

Решений о переносе выборов губернаторов осенью текущего года не принималось

Песков не подтвердил и не опроверг назначение Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск

Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Коломне

Что произошло за день: понедельник, 9 января

Скончался создатель ракетных комплексов "Калибр" Павел Камнев

МЧС сообщило о гибели двух человек при жесткой посадке Ан-2 в НАО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });