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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Более 100 стандартов для СПГ разработают в РФ до 2025 года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Более 100 стандартов для сжиженного природного газа (СПГ) планируется разработать в России до 2025 года, сообщил "Интерфаксу" глава Росстандарта Антон Шалаев.

"В нефтегазовой сфере развитие СПГ-технологий идет достаточно бурно и, конечно, это должно подтверждаться стандартами. У нас совместно с "Газпромом" и Минпромторгом подписана программа стандартизации в области СПГ-технологий, она содержит сто с небольшим документов, которые должны быть разработаны в течение трех лет. У нас есть четкий понятный перечень того, что и когда будет разработано", - сказал Шалаев в четверг в кулуарах форума "Российская неделя стандартизации", который проходит в Петербурге.

По его словам, первые стандарты уже разработаны – речь идет об инфраструктурном оборудовании, до конца 2022 года планируется утвердить еще несколько документов.

Шалаев также отметил, что речи о полном отказе от зарубежных стандартов в сфере СПГ не идет. В данной ситуации задача Росстандарта – это не слепое копирование, а выбор наилучших практик для развития своих наработок.

Кроме того, глава Росстандарта выразил надежду, что все больше нефтегазовых компаний будут активно подключаться к этому процессу. Наиболее в этой работе в области СПГ активен "Газпром".

"Если рассмотреть ситуацию в нефтяной отрасли шире, то мы видим очень серьезную роль в работе по стандартизации у "Транснефти", подключается "ЛУКОЙЛ". И я думаю, что "НОВАТЭК", который активно участвует в развитии СПГ-технологий, может принять активное участие в обсуждении вопросов стандартизации – все возможности и компетенции у компании есть", - сказал Шалаев.

Разработка новых ГОСТов, по словам руководителя Росстандарта, даст понятные правила, которые будут содержать требования не только к безопасности, но и к унификации при разработке и производстве сложного машиностроительного оборудования для транспортировки, добычи, переработки углеводородов.

"Отрасли, в которых было засилье зарубежных технологий, – это приоритет для стандартизации. Многие зарубежные компании в условиях санкций ушли (из России - ИФ) вместе со своими корпоративными стандартами. Чтобы не остаться без нормативно-технической документации, крайне важно оперативно ее разрабатывать", - добавил он.

СПГ Росстандарт
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