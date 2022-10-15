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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Пуск ракеты "Ангара-1.2" в интересах военных произведен с космодрома Плесецк

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - С космодрома Плесецк в субботу выполнен пуск легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах военных, сообщили в Минобороны РФ.

"В субботу в 22:55 по Москве с государственного испытательного космодрома Плесецк боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. В 22:58 по Москве "Ангара-1.2" была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск.

"Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2560", - отметили в Минобороны.

Минобороны Ангара-1.2
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