Спутник, выведенный на орбиту ракетой "Ангара-1.2", внесен в каталог космических объектов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Выведенный в субботу на орбиту легкой ракетой-носителем "Ангара-1.2" спутник "Космос-2560" внесен в каталог космических объектов, сообщили в Минобороны РФ.

"Специалисты главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2560", - сказали в Минобороны.

Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" стартовала с Плесецка в субботу в 22:55 мск.

Главный каталог космических объектов - единая информационная база данных, содержащая информацию о каждом космическом объекте. Он содержит данные об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.