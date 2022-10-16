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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Спутник, выведенный на орбиту ракетой "Ангара-1.2", внесен в каталог космических объектов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Выведенный в субботу на орбиту легкой ракетой-носителем "Ангара-1.2" спутник "Космос-2560" внесен в каталог космических объектов, сообщили в Минобороны РФ.

"Специалисты главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2560", - сказали в Минобороны.

Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" стартовала с Плесецка в субботу в 22:55 мск.

Главный каталог космических объектов - единая информационная база данных, содержащая информацию о каждом космическом объекте. Он содержит данные об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.

Ангара-1.2 Космос-2560
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