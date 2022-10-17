"Туполев" с 2027 года планирует ежегодно производить 20 лайнеров Ту-214

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Казанский авиазавод имени С.П.Горбунова (филиал ПАО "Туполев") планирует в 2027 году выйти на темп производства 20 самолетов Ту-214 в год. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на парламентских слушаниях в Совете Федерации в понедельник.

"Перед нами поставлена задача произвести 20 самолетов в год. Планируем на этот показатель выйти где-то к 2027 году", - сказал Коробченко.

В материалах к его выступлению говорится, что с учетом поручения президента Татарстана Рустама Минниханова (с сентября 2021 года возглавляет совет директоров "Туполева") авиазавод должен изготовить в 2023-2030 годах 115 Ту-214: в 2023 году – 3, в 2024 году – 7, в 2025 году – 10, в 2026 году – 15, в 2027-2030 годах – по 20.

Перед "Туполевым" стоит задача получения гарантированного заказа на производство 75 самолетов дополнительно, сообщил министр.

Ранее сообщалось, что утвержденная в июне правительством РФ программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года предусматривает производство 70 Ту-214 в 2023-2030 годах: в 2023 году – 3, в 2024 году – 7 и далее по 10 самолетов ежегодно.

Ту-214 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Вмещает 210 пассажиров, дальность полета – до 6500 км. Начал выпускаться в 1996 году в ограниченной серии. Крупнейший эксплуатант Ту-214 – "Специальный летный отряд "Россия", который занимается перевозками первых лиц страны.