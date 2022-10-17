Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Хуснуллина пригласили в Думу для обсуждения вопроса размещения жителей Херсонщины

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на заседание нижней палаты во вторник заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина для обсуждения вопросов размещения жителей Херсонской области в других регионах РФ, сообщили в пресс-службе Думы.

Соответствующий вопрос был поднят на Совете Думы в понедельник после сообщения главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, посетившей с рядом депутатов Херсонскую область.

В РоссииВ Херсонской администрации объяснили эвакуацию населения необходимостью "зачистки"Читать подробнее

Казакова сказала, что в поездке к ним обратились жители области, которые хотели бы переехать в другие регионы России в связи с непрекращающимися обстрелами с украинской стороны, кроме того, ситуация усугубляется попытками Киева разрушить Каховскую ГЭС. Она также отметила, что существует большая вероятность затопления значительной части Херсонской области, что создает угрозу жизни гражданскому населению.

В связи с этим Володин отметил, что необходимо сделать все для защиты жителей Херсонской области, обеспечив их размещение в других регионах РФ, и предложил пригласить выступить на пленарном заседании Госдумы во вторник, 18 октября, заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, который отвечает за этот участок работы, отметили в пресс-службе Думы.

Володин также поручил комитету Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству взять этот вопрос на контроль, говорится в сообщении.

Позже источник в Госдуме сообщил, что Хуснуллин принял приглашение и выступит во вторник в Госдуме на пленарном заседании.

В пресс-службе Думы в свою очередь уточнили, что выступление зампреда правительства пройдет в закрытом режиме; депутаты смогут задать вопросы.

По итогам обсуждения состоится пресс-подход Хуснуллина, отметили в пресс-службе.

Марат Хуснуллин Госдума Вячеслав Володин Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думу внесен законопроект о статусе и правах добровольцев

В Думу внесен законопроект о статусе и правах добровольцев

"АвтоВАЗ" предложил расширить программу льготных автокредитов на пенсионеров и военных

"АвтоВАЗ" предложил расширить программу льготных автокредитов на пенсионеров и военных
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор решил отменить ПЦР-тесты для прибывающих в страну непривитых россиян

Роспотребнадзор решил отменить ПЦР-тесты для прибывающих в страну непривитых россиян

Беглов снял с должности начальника мобилизационного управления Петербурга

Минфин до конца года направит часть средств ФНБ на финансирование расходов бюджета

Суды в России за два года изъяли у чиновников незаконное имущество более чем на $2 млрд

Суды в России за два года изъяли у чиновников незаконное имущество более чем на $2 млрд

Медведев заявил, что поставки Израилем оружия Украине разрушат отношения Израиля и РФ

Глава РКН предложил запретить пропаганду ЛГБТ без возрастных ограничений

Глава РКН предложил запретить пропаганду ЛГБТ без возрастных ограничений

Минпросвещения опровергло просьбу к родителям школьников не пользоваться WhatsApp

Минпросвещения опровергло просьбу к родителям школьников не пользоваться WhatsApp

Китайский FAW могут привлечь к управлению площадкой Nissan в Петербурге

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });