Хуснуллина пригласили в Думу для обсуждения вопроса размещения жителей Херсонщины

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на заседание нижней палаты во вторник заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина для обсуждения вопросов размещения жителей Херсонской области в других регионах РФ, сообщили в пресс-службе Думы.

Соответствующий вопрос был поднят на Совете Думы в понедельник после сообщения главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, посетившей с рядом депутатов Херсонскую область.

Казакова сказала, что в поездке к ним обратились жители области, которые хотели бы переехать в другие регионы России в связи с непрекращающимися обстрелами с украинской стороны, кроме того, ситуация усугубляется попытками Киева разрушить Каховскую ГЭС. Она также отметила, что существует большая вероятность затопления значительной части Херсонской области, что создает угрозу жизни гражданскому населению.

В связи с этим Володин отметил, что необходимо сделать все для защиты жителей Херсонской области, обеспечив их размещение в других регионах РФ, и предложил пригласить выступить на пленарном заседании Госдумы во вторник, 18 октября, заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, который отвечает за этот участок работы, отметили в пресс-службе Думы.

Володин также поручил комитету Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству взять этот вопрос на контроль, говорится в сообщении.

Позже источник в Госдуме сообщил, что Хуснуллин принял приглашение и выступит во вторник в Госдуме на пленарном заседании.

В пресс-службе Думы в свою очередь уточнили, что выступление зампреда правительства пройдет в закрытом режиме; депутаты смогут задать вопросы.

По итогам обсуждения состоится пресс-подход Хуснуллина, отметили в пресс-службе.