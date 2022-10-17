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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

До 19 выросло число пострадавших при пожаре после крушения Су-34 в Ейске

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Среди 19 пострадавших при пожаре в девятиэтажке Ейска, возникшем из-за крушения военного самолета, есть трое детей, сообщает оперштаб Кубани.

"По последним данным Ейской районной больницы, два человека погибли, 19 пострадали, из них четверо тяжелых (в тяжелом состоянии - ИФ). Среди пострадавших трое детей 8-10 лет, легкая степень тяжести", - говорится в сообщении.

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Ранее МЧС Кубани сообщало о 15 госпитализированных.

В Минобороны РФ сообщили, что при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске, пилоты катапультировались. Там добавили, что на месте падения Су-34 во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета.

Ейск
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