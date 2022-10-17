Обломки самолета в Ейске потушены

Фото: ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили обломки упавшего на жилой 9-этажный дом в Ейске (Краснодарский край) самолета Су-34, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Как сообщает оперштаб края, Кондратьев распорядился установить местонахождение каждого из проживающих в пострадавшей от падения военного самолета многоэтажке. Ориентировочно в пострадавшем доме проживает 600 человек.

"Всем желающим будут предоставлены места в санаториях, обеспечат всем необходимым", - уточняется в сообщении.

Пожар в жилом доме локализован на площади 2 тыс. кв. метров, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

В понедельник вечером бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались.

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что пожар полностью охватил один из подъездов девятиэтажки в Ейске после падения военного самолета.

По последним данным, погибли два человека.