Два человека погибли и 15 госпитализированы после крушения самолета и пожара в Ейске

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - МЧС Кубани сообщает о гибели в Ейске двух человек в результате пожара в девятиэтажке, в которую врезался военный самолет.

"На настоящий момент два человека погибли, 15 госпитализированы", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В свою очередь, в Министерства ГО и ЧС края в своем телеграм-канале сообщает, что эвакуированные жители дома будут временно размещены в пансионатах. На место ЧП выехала оперативная группа министерства ГО и ЧС края во главе с министром Сергеем Штриковым.

Один из пострадавших в пожаре в девятиэтажке в Ейске, на которую упал военный самолет, находится в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в Ейской центральной районной больнице. Всего в это медучреждение доставили двух пострадавших.

В свою очередь телеканал "Россия-24" сообщил, что "известно об одном погибшем и трех пострадавших, среди которых ребенок в тяжелом состоянии".

По данным телеканала, "огнем затронуто порядка 30 квартир". "Спасатели до сих пор не могут приступить к ликвидации пожара. Детонация боекомплектов прекратилась, но сотрудники экстренных служб опасаются неразорвавшихся боеприпасов. При этом часть жителей удалось эвакуировать", - отмечается в телерепортаже.

"По предварительным данным, причиной аварии могла стать птица, попавшая в двигатель при взлете", - добавил он.

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались. Отмечалось, что на месте падения самолета во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета.

Пожар после падения военного самолета в Ейске охватил девятиэтажный дом, по предварительным данным, пострадало 17 квартир, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.