Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Глава Минтруда не ожидает существенного роста безработицы в 2023 году

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков считает, что взрывного роста безработицы в 2023 году не будет.

"У нас на сегодняшний день показатель регистрируемой безработицы находится на отметке 0,8 (0,8% от общей численности работников - ИФ), мы четко видим, что у нас сейчас количество зарегистрированных безработных в центрах занятости варьируется порядка 600 тыс. за последние 3-4 месяца. Существенного роста на 2023 год мы не ожидаем", - сказал Котяков во вторник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, отвечая на вопросы депутатов.

В РоссииВ Минтруде заявили о дефиците кадров в РФ, несмотря на снижение безработицыЧитать подробнее

Вместе с тем, по его словам, в ведомстве понимают, что "теми активными мероприятиями поддержки занятости населения, которые есть, должно охватываться все большее количество населения, в том числе те, кто стоят в центрах занятости".

"Мы сейчас столкнулись с проблемой структурной безработицы, которая есть среди тех, кто стоит на учете. Мы видим, что те программы, которые мы реализовывали, краткосрочные программы повышения квалификации, сейчас уже недостаточны для граждан, стоящих на учете. В первую очередь потому, что 50% из них не имеют базового среднего образования или высшего образования", - уточнил министр.

Он добавил, что подходы к повышению квалификации граждан будут серьезно трансформироваться, в том числе за счет увеличения часов обучения и усиления адресной работы.

Минтруд РФ Антон Котяков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Кремле нет данных об использовании РФ иранских дронов на Украине

Кассационный суд признал законным приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду

Кассационный суд признал законным приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду

Песков объяснил остановку мобилизации в отдельных регионах

Российский ЦМРбанк начал оказывать банковские услуги в ДНР и ЛНР

Пандемия коронавируса

В РФ выявили минимальное с конца июля число случаев коронавируса

Суд в Москве назначил Amazon два штрафа на общую сумму 4 млн рублей

Суд в Москве назначил Amazon два штрафа на общую сумму 4 млн рублей

СКР назвал техническую неисправность основной версией крушения самолета в Ейске

СКР назвал техническую неисправность основной версией крушения самолета в Ейске

Доля отказов в выдаче отсрочек от частичной мобилизации IT-специалистам составила 0,5%

Доля отказов в выдаче отсрочек от частичной мобилизации IT-специалистам составила 0,5%

Рубль не изменился к доллару и юаню на старте торгов в ожидании сигналов с мировых рынков

Рубль не изменился к доллару и юаню на старте торгов в ожидании сигналов с мировых рынков

Девелопер "Самолет" запланировал запустить собственный цифровой банк

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });