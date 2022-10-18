Глава Минтруда не ожидает существенного роста безработицы в 2023 году

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков считает, что взрывного роста безработицы в 2023 году не будет.

"У нас на сегодняшний день показатель регистрируемой безработицы находится на отметке 0,8 (0,8% от общей численности работников - ИФ), мы четко видим, что у нас сейчас количество зарегистрированных безработных в центрах занятости варьируется порядка 600 тыс. за последние 3-4 месяца. Существенного роста на 2023 год мы не ожидаем", - сказал Котяков во вторник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, отвечая на вопросы депутатов.

Вместе с тем, по его словам, в ведомстве понимают, что "теми активными мероприятиями поддержки занятости населения, которые есть, должно охватываться все большее количество населения, в том числе те, кто стоят в центрах занятости".

"Мы сейчас столкнулись с проблемой структурной безработицы, которая есть среди тех, кто стоит на учете. Мы видим, что те программы, которые мы реализовывали, краткосрочные программы повышения квалификации, сейчас уже недостаточны для граждан, стоящих на учете. В первую очередь потому, что 50% из них не имеют базового среднего образования или высшего образования", - уточнил министр.

Он добавил, что подходы к повышению квалификации граждан будут серьезно трансформироваться, в том числе за счет увеличения часов обучения и усиления адресной работы.