Очереди из грузовиков вновь появились на границе Литвы и Калининградской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - На российско-литовской границе опять образовались очереди из грузовиков, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"В течение нескольких дней на таможенном посту "Чернышевское" на российско-литовской границе начали появляться очереди из грузовых автомашин как на выезд из Калининградской области, так и на въезд. Такая ситуация связана с неритмичностью в работе таможенных органов сопредельного государства", - сказала Иванова.

В результате на утро вторника в очереди на выезд из Калининградской области стояло 125 грузовиков, в Литве ожидали разрешения на въезд в РФ 105 большегрузов.

"Фактически регулярное появление очередей в "Чернышевском" зависит от таможни Литвы. Ранее российская таможня приложила серьёзные организационные усилия, чтобы ликвидировать очереди, что являлись проблемой "Чернышевского" в прошлые месяцы. На пост было дополнительно прикомандировано 60 сотрудников, увеличено количество окон для приема документов от водителей грузовиков. В итоге в начале августа и середине сентября очереди здесь исчезли", - напомнила Иванова.

Литва с 17 июня ввела частичные ограничения на грузовой калининградский транзит по железной дороге и автотранспортом. К перевозке запрещен ряд подсанкционных грузов. 22 июля железнодорожный транзит вновь разрешен, но автомобильный транзит для подсанкционных грузов запрещен, как и прежде. При этом заметно ужесточен контроль за перевозками всех товаров.

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного в городе Советске ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".