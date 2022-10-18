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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Очереди из грузовиков вновь появились на границе Литвы и Калининградской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - На российско-литовской границе опять образовались очереди из грузовиков, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"В течение нескольких дней на таможенном посту "Чернышевское" на российско-литовской границе начали появляться очереди из грузовых автомашин как на выезд из Калининградской области, так и на въезд. Такая ситуация связана с неритмичностью в работе таможенных органов сопредельного государства", - сказала Иванова.

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В результате на утро вторника в очереди на выезд из Калининградской области стояло 125 грузовиков, в Литве ожидали разрешения на въезд в РФ 105 большегрузов.

"Фактически регулярное появление очередей в "Чернышевском" зависит от таможни Литвы. Ранее российская таможня приложила серьёзные организационные усилия, чтобы ликвидировать очереди, что являлись проблемой "Чернышевского" в прошлые месяцы. На пост было дополнительно прикомандировано 60 сотрудников, увеличено количество окон для приема документов от водителей грузовиков. В итоге в начале августа и середине сентября очереди здесь исчезли", - напомнила Иванова.

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Литва с 17 июня ввела частичные ограничения на грузовой калининградский транзит по железной дороге и автотранспортом. К перевозке запрещен ряд подсанкционных грузов. 22 июля железнодорожный транзит вновь разрешен, но автомобильный транзит для подсанкционных грузов запрещен, как и прежде. При этом заметно ужесточен контроль за перевозками всех товаров.

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного в городе Советске ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".

Калининградсякая область Россия Литва
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