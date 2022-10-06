Литва усилила контроль за ж/д грузами в направлении Калининграда

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Литва усилила контроль за грузовыми поездами, следующими на территорию страны и в Калининградскую область, за счет установки системы рентгеновского контроля поездов на станции Кенна на белорусско-литовской границе, сообщила пресс-служба литовской таможни.

Система сканирует поезда, которые идут в обе стороны со скоростью до 60 км в час в автоматическом режиме. Это позволяет обеспечить полный рентген-контроль всех грузовых вагонов. Система рассчитана на работу в круглосуточном режиме. В среднем через железнодорожную станцию Кенна проходит 8-9 грузовых поездов в день.

По словам министра финансов Литвы Гинтаре Скайсте, приведенным в сообщении, главная цель установки новой системы контроля - предотвращение контрабанды, а также защита интересов национальной безопасности страны.

В пресс-релизе говорится, что система рентгеновского контроля была установлена в кратчайшие сроки "в связи с изменившейся геополитической обстановкой". Стоимость проекта составила 5,6 млн евро (включая НДС).

До конца года аналогичная система должна быть установлена на станции Кибартай на российско-литовской границе.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградской железной дороги, станция Кенна в Литве является единственной, на которой осуществляется контроль всех грузов, следующих в Калининград из России и Белоруссии. В течение суток через нее в среднем проходит 5 поездов в направлении Калининграда.

Планируемая Литвой установка системы рентгеновского контроля на российско-литовской границе на станции Кибартай позволит полностью контролировать грузовые поставки уже из Калининграда в Россию и страны СНГ, добавили в пресс-службе.

Литва 22 июля ввела ограничения на железнодорожный транзит в Калининградскую область с определенными оговорками и квотами на объемы различных подсанкционных грузов. Расчет квот, по утверждению Литвы, сделан на основании средних показателей грузопотока за последние годы. При этом транзит подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

Российская сторона не согласна с такой трактовкой ситуации и настаивает на полной отмене ограничений. В настоящее время Россия постепенно выбирает эти квоты, переориентируя грузопоток на морскую линию.