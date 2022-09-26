Таможня РФ сообщила, что очереди фур на границе Литвы и России исчезли

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Очереди грузовиков на российско-литовской границе по состоянию на утро понедельника отсутствуют, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградской областной таможни.

"Тревожная ситуация прошедшей недели, когда в пункте пропуска "Чернышевское" стала образовываться очередь из грузовых автомашин на выезд из Калининградской области, нормализовалась окончательно. На утро понедельника выезда из России ожидало восемь транспортных средств, на въезд очереди отсутствовали", - сказали в пресс-службе.

При этом транзит грузовых автопоездов через границу в минувшие выходные был, как всегда, большим. Только за воскресенье сотрудники таможенного поста "Чернышевское" оформили 255 грузовиков, следовавших на территорию Калининградской области, и 182 грузовика, выезжающих в Литву, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, на прошлой неделе на российско-литовской границе начала появляться очередь грузовиков, выезжающих в сопредельное государство. В последний раз аналогичная ситуация была в начале августа. Российская сторона связывала это с неритмичной работой сотрудников таможни Литвы.

Ранее российская таможня приложила серьёзные организационные усилия, чтобы ликвидировать очереди, которые являлись проблемой "Чернышевского" в прошлые месяцы. На пост было дополнительно прикомандировано 60 сотрудников, увеличено количество окон для приема документов от водителей грузовиков.

Литва с 17 июня ввела частичные ограничения на грузовой калининградский транзит по железной дороге и автотранспортом. К перевозке запрещен ряд подсанкционных грузов.

С 22 июля железнодорожный транзит вновь разрешен, но автомобильный для подсанкционных грузов запрещен, как и прежде. При этом заметно ужесточен контроль за перевозками всех товаров.

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".