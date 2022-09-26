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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Таможня РФ сообщила, что очереди фур на границе Литвы и России исчезли

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Очереди грузовиков на российско-литовской границе по состоянию на утро понедельника отсутствуют, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградской областной таможни.

"Тревожная ситуация прошедшей недели, когда в пункте пропуска "Чернышевское" стала образовываться очередь из грузовых автомашин на выезд из Калининградской области, нормализовалась окончательно. На утро понедельника выезда из России ожидало восемь транспортных средств, на въезд очереди отсутствовали", - сказали в пресс-службе.

При этом транзит грузовых автопоездов через границу в минувшие выходные был, как всегда, большим. Только за воскресенье сотрудники таможенного поста "Чернышевское" оформили 255 грузовиков, следовавших на территорию Калининградской области, и 182 грузовика, выезжающих в Литву, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, на прошлой неделе на российско-литовской границе начала появляться очередь грузовиков, выезжающих в сопредельное государство. В последний раз аналогичная ситуация была в начале августа. Российская сторона связывала это с неритмичной работой сотрудников таможни Литвы.

Ранее российская таможня приложила серьёзные организационные усилия, чтобы ликвидировать очереди, которые являлись проблемой "Чернышевского" в прошлые месяцы. На пост было дополнительно прикомандировано 60 сотрудников, увеличено количество окон для приема документов от водителей грузовиков.

Литва с 17 июня ввела частичные ограничения на грузовой калининградский транзит по железной дороге и автотранспортом. К перевозке запрещен ряд подсанкционных грузов.

С 22 июля железнодорожный транзит вновь разрешен, но автомобильный для подсанкционных грузов запрещен, как и прежде. При этом заметно ужесточен контроль за перевозками всех товаров.

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".

Литва Калининградская область
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