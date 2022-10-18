Россиянин арестован в Москве за сотрудничество с иностранным государством

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы во вторник санкционировал арест россиянина, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.

"В отношении Пищулина Павла Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Пищулину вменяется статья 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", без признаков государственной измены. Если его вина будет доказана, Пищулину грозит наказание от 3 до 8 лет колонии со штрафом.

Суть обвинения, как и данные фигуранта дела в суде не уточнили, поскольку материалы содержат гриф "секретно".