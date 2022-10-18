Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Россиянин арестован в Москве за сотрудничество с иностранным государством

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы во вторник санкционировал арест россиянина, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.

"В отношении Пищулина Павла Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Пищулину вменяется статья 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", без признаков государственной измены. Если его вина будет доказана, Пищулину грозит наказание от 3 до 8 лет колонии со штрафом.

Суть обвинения, как и данные фигуранта дела в суде не уточнили, поскольку материалы содержат гриф "секретно".

Москва Лефортовский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших после падения самолета на дом в Ейске увеличилось до 14

Совет Федерации не планирует ограничивать трансляции пленарных заседаний

Военная операция на Украине

Горобьевка в Харьковской области перешла под контроль российской армии

Доступ к "Госуслугам" по самостоятельно размещенной биометрии может появиться 15 декабря

Доступ к "Госуслугам" по самостоятельно размещенной биометрии может появиться 15 декабря

РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы Совета Федерации

Twitch получил второй за день штраф на 4 млн рублей за фейки об СВО

"Аэрофлоту" для эксплуатации новых самолетов потребуется набрать 3,5 тыс. пилотов

"Аэрофлоту" для эксплуатации новых самолетов потребуется набрать 3,5 тыс. пилотов
Военная операция на Украине

В Кремле нет данных об использовании РФ иранских дронов на Украине

Кассационный суд признал законным приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду

Кассационный суд признал законным приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду

Песков объяснил остановку мобилизации в отдельных регионах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });