Законопроект об информационном обмене между Банком России и МВД прошел I чтение

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Госдума на внеочередном заседании приняла в первом чтении законопроект о механизме информационного взаимодействия Банка России и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских карт.

Правительство внесло проект № 160028-8 в палату 7 июля.

Механизм предусматривает, что МВД будет передавать ЦБ данные о действиях, связанных с попытками перевода денег без согласия клиента. Банк России, в свою очередь, будет передавать МВД сведения из базы данных о попытках совершения противоправных операций. Это касается в том числе информации о всей цепочке транзакций, которая станет основой для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

"Предполагается, что подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ позволит министерству оперативно получать в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Данные будут передаваться с соблюдением норм банковской тайны", - сообщила пресс-служба регулятора.

Ожидается, что такие виды мошенничества потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов, что значительно усложнит поиск каналов для вывода похищенных средств.

"В рамках концепции - это должно приводить к тому, что, во-первых, появляется шанс все-таки деньги остановить, чтобы мошенники не получили деньги таких граждан (пострадавших, ставших жертвами социальной инженерии - прим. ИФ). Во-вторых, даст возможность блокировать счет, что будет значительно осложнять мошенникам дальнейшие такого рода мошеннические действия, поскольку открытие новых счетов будет занимать время и значительный объем финансовых и инициативных ресурсов", - сказал депутатам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Форма, порядок и сроки передачи данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиентов будут определены межведомственным соглашением, которое уже обсуждается между ЦБ и МВД. Предусматривается, что обмен сведениями будет происходить в максимально короткие сроки, отмечает регулятор.

Сейчас банки отвечают на запросы МВД по хищениям иногда через 30 дней, что создает трудности с проведением срочных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий.

Законопроект вступит в силу через год после официального опубликования.

По данным ЦБ, количество операций без согласия клиентов в первом квартале 2022 года выросло до 258 тыс. случаев, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, их объем увеличился на 12,8% - до 3,3 млрд рублей. Доля возвращенных средств уменьшилась более чем на 1 процентный пункт - до 6,2%. Доля социальной инженерии снизилась практически на 4 п.п. - до 52,5%.

ФинЦЕРТ - это центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, специальное структурное подразделение Банка России (от CERT - computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты).