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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

В России в 2022 г. вдвое сократились ошибочные взыскания с "должников-двойников"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Число ошибочных взысканий с так называемых должников-двойников сократилось в России вдвое после изменения порядка их идентификации приставами, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"В результате принятых мер во втором полугодии 2022 года наметилась тенденция к снижению ошибочного указания граждан со схожими персональными данными в качестве должников. Количество поступающих в органы прокуратуры жалоб "двойников" снизилось практически в два раза", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве пояснили, что "с июля 2022 года предусмотрены обязательное отражение в исполнительных документах идентификаторов (СНИЛС, ИНН, паспортные данные, номер водительского удостоверения), а также процедура принятия решений и направления информации в автоматическом режиме".

Соответствующие изменения в федеральном законодательстве внесены с учетом позиции Генпрокуратуры РФ для исключения ошибок при возбуждении и ведении судебными приставами исполнительных производств.

Всего мерами реагирования в прошедшем году восстановлены права более 1200 граждан, им возвращено более 12 млн рублей, 258 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.

Генпрокуратура РФ
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