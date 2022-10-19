Путин призвал скорректировать концепцию миграционной политики РФ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал внести коррективы в миграционную политику страны в условиях изменений в мире в сфере миграции.

"Очевидно, что необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики. Она должна в полной мере учитывать все существующие и потенциальные вызовы, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства", - сказал Путин в среду на заседании Совета Безопасности РФ.

Он отметил, что "ситуация в мире динамично меняется, возникают новые глобальные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу".

"И нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, совершенствовать нашу работу, исходя из тщательного анализа новых реалий", - сказал Путин.

"Соответствующее поручение было мною дано еще в марте 2020 года и сегодня жду подробных докладов о том, что уже сделано, на каких приоритетах предстоит сосредоточить внимание в ближайшем будущем", - добавил президент.