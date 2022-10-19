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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Патрушев не исключил новые волны миграции из-за энергокризиса в Европе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Западные санкции вызвали энергетический кризис в Европе, это может привести к новым волнам миграции, заявил после заседания Совета безопасности России секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Можно предположить, что новой волне переселения поспособствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе", - сказал он.

"Менять место жительства людей также вынуждают последствия ограничительных мер в экономике. Нелегитимные односторонние санкции Запада привели к существенному снижению уровня жизни населения в целом ряде государств, сокращению доступа к товарам первой необходимости, включая продукты питания и лекарственные средства", - добавил секретарь Совбеза.

На заседании 19 октября обсуждались вопросы миграции. Президент Владимир Путин призвал скорректировать миграционную политику страны в учетом происходящих изменений и новых вызовов.

Европа Николай Патрушев Совбез Владимир Путин
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