Вице-премьерам поручено курировать развитие высоких технологий

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин закрепил за своими заместителями новые обязанности по курированию развития высоких технологий, сообщает сайт правительства.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов займется вопросами развития сквозных технологий, космических систем и сервисов. Вице-премьер Татьяна Голикова станет куратором направления по ускоренному развитию генетических технологий.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров будет отвечать за развитие технологии новых материалов и веществ. За вице-премьером Александром Новаком закреплено развитие систем накопления энергии, технологий передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, развития водородной энергетики.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать развитие искусственного интеллекта, сетей связи, квантовых вычислений и коммуникаций, индустриального ПО и коммуникационных интернет-технологий.

"Развитие этих направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, повышающих качество жизни людей", - говорится в пресс-релизе.