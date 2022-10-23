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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Очередная ракета "Союз" прибудет на космодром Восточный 25 октября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2" 25 октября прибудет на космодром Восточный, также к отгрузке готовы еще две ракеты, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"25 числа приходит очередная машина, становится сюда под разгрузку. И в ожидании к отправке еще две ракеты-носителя готовы", - сказал Баранов стартовому расчету Восточного после запуска "Союза".

Накануне ракета "Союз-2.1б" стартовала в 22:57 по московскому времени с космодрома Восточный. Она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с первым спутником орбитальной группировки "Сфера" - "Скиф-Д" и тремя спутниками связи "Гонец-М"

Восточный Союз
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