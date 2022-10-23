Шестой паром начал работать на Керченской паромной переправе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - На Керченскую паромную переправу ночью 23 октября вышел шестой паром - железнодорожный "Конро Трейдер", сообщает Минтранс РФ.

"В первый свой рейс он перевез из терминала Рыбный порт (Керчь) в порт Кавказ 32 железнодорожных вагона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности с начала работы паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 23 октября через пролив в обе стороны перевезены в общей сложности 18 340 пассажиров и 8 316 единицы автотранспорта, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков, а также партия вагонов.

Шестью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 230 рейсов.