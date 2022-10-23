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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

Шестой паром начал работать на Керченской паромной переправе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - На Керченскую паромную переправу ночью 23 октября вышел шестой паром - железнодорожный "Конро Трейдер", сообщает Минтранс РФ.

"В первый свой рейс он перевез из терминала Рыбный порт (Керчь) в порт Кавказ 32 железнодорожных вагона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности с начала работы паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 23 октября через пролив в обе стороны перевезены в общей сложности 18 340 пассажиров и 8 316 единицы автотранспорта, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков, а также партия вагонов.

Шестью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 230 рейсов.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв и обрушились два пролета, погибли люди. После взрыва загорелись цистерны с топливом товарного поезда, который проезжал по железнодорожной ветке моста.

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября. Утром 17 октября мост открыли для движения автобусов.

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника 08 – 23 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крым Краснодарский край Керченская переправа Минтранс
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