В Крыму заявили, что очередей из грузовиков на паромную переправу со стороны Керчи нет

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Грузовые автомобили с крымской стороны заезжают на паромы Керченской переправы без ожидания, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма во вторник.

"В настоящий момент очереди с крымской стороны нет. Грузовые автомобили заезжают сразу на паром", - говорится в сообщении.

На переправе работают четыре парома: малотоннажные "Ейск" и "Керченский-2", большегрузные "Мария" и "Лаврентий".

В понедельник сообщалось об очереди из 100 грузовиков со стороны полуострова.

Минтранс России в своем телеграм-канале сообщил, что с начала работы Керченской паромной переправы - с ночи на 9 октября по 7:00 25 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 19 592 пассажира и 9 312 автомашин, а также 63 железнодорожных вагона.