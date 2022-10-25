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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

В Крыму заявили, что очередей из грузовиков на паромную переправу со стороны Керчи нет

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Грузовые автомобили с крымской стороны заезжают на паромы Керченской переправы без ожидания, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма во вторник.

"В настоящий момент очереди с крымской стороны нет. Грузовые автомобили заезжают сразу на паром", - говорится в сообщении.

На переправе работают четыре парома: малотоннажные "Ейск" и "Керченский-2", большегрузные "Мария" и "Лаврентий".

В понедельник сообщалось об очереди из 100 грузовиков со стороны полуострова.

Минтранс России в своем телеграм-канале сообщил, что с начала работы Керченской паромной переправы - с ночи на 9 октября по 7:00 25 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 19 592 пассажира и 9 312 автомашин, а также 63 железнодорожных вагона.

Крым
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