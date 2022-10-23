Что произошло за день: воскресенье, 23 октября

Крушение самолета в Иркутске, еще один кандидат в британские премьеры и очередное облитое активистами полотно

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске. Оба пилота погибли, жертв на земле нет. В Объединенной авиастроительной корпорации заявляют, что истребитель потерпел крушение во время приемо-сдаточного полета. Комиссия создана для расследования падения Су-30, возбуждено уголовное дело.

- Две усиленные линии обороны обустроены на границе в Курской области. Третья линия будет готова до 5 ноября, обещает глава региона.

- Сергей Шойгу провел серию телефонных разговоров с коллегами. Он переговорил с министрами обороны США, Франции, Великобритании и Турции. Обсуждалась тема Украины, Шойгу отдельно останавливался на обеспокоенности Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

- Риши Сунак заявил о намерении бороться за пост премьера Великобритании. Ранее сообщалось, что бывший министр финансов уже располагает поддержкой 100 депутатов-консерваторов, что необходимо для участия в выборах.

- Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне в музее Германии. Они заявляют, что таким образом пытаются привлечь внимание к грядущей климатической катастрофе.