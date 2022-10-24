Суд 31 октября продолжит рассмотрение жалоб на приостановку наблюдения в ООО "Гугл"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа объявил перерыв до 31 октября в рассмотрении жалоб на приостановление процедуры наблюдения в ООО "Гугл" - российской "дочке" Google (входит в группу Alphabet).

Эти жалобы подали временный управляющий ООО "Гугл" Денис Полийчук и сама компания, следует из картотеки суда. Жалоба Полийчука поступила 13 октября, ООО "Гугл" - 20 октября.

Податели жалоб не согласны с определением Девятого арбитражного апелляционного суда, который 26 сентября по ходатайству Роскомнадзора приостановил процедуру наблюдения в ООО "Гугл".

Ведомство подало соответствующее ходатайство в связи с тем, что это "позволит сохранить баланс интересов кредиторов, включая публичного кредитора, представляющего взыскателя по оборотным штрафам, примененным в отношении Google LLC". Суд апелляционной инстанции в свою очередь пришел к выводу о том, что обстоятельства, на которые ссылается Роскомнадзор, являются достаточным подтверждением наличия оснований для приостановления процедуры наблюдения.

Она была введена 12 сентября по заявлению ООО "Гугл" о собственном банкротстве, поданному 16 июня. В пресс-службе Google поясняли, что арест банковских счетов сделал невозможным работу российского офиса компании, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, выплаты поставщикам и подрядчикам, выполнение других финансовых обязательств ООО "Гугл". По словам представителя компании, на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как стоимость активов компании составляет лишь около 3,5 млрд рублей.

Рассмотрение дела о банкротстве ООО "Гугл" по существу Арбитражный суд Москвы назначил на 13 марта 2023 года. На 21 ноября 2022 года апелляционный суд назначил рассмотрит жалобу Роскомнадзора на введение процедуры наблюдения в компании.

Дебиторская задолженность компании составляет 27,025 млрд рублей против 18,7 млрд рублей общих денежных обязательству перед кредиторами, говорится судебных материалах. У должника на счете в Ситибанке находится 636 тысяч рублей, основные средства оцениваются в 28,5 млн рублей, нематериальные активы - в 14 млн рублей, товарно-материальные ценности - а 15,2 млн рублей, имеются также иные активы на общую сумму 3,8 млрд рублей. Задолженность по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий составляет 271,2 млн рублей, по обязательным платежам - 85,7 млн рублей.

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской "дочки" Google составила 134,3 млрд рублей, при этом компания получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток компании как минимум с 2009 года).