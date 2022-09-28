Апелляция приостановила процедуру наблюдения в ООО "Гугл" по просьбе РКН

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 26 сентября приостановил исполнение определения Арбитражного суда Москвы о введении в рамках дела о банкротстве процедуры наблюдения в ООО "Гугл" - российской "дочке" Google.

Как следует из определения на сайте суда, исполнение судебного акта приостановлено до вступления в силу постановления апелляционного суда, который назначил на 21 ноября рассмотрение жалобы Роскомнадзора.

Одновременно с подачей жалобы Роскомнадзор подал ходатайство о приостановлении исполнения документа, в связи с тем, что это "позволит сохранить баланс интересов кредиторов, включая публичного кредитора, представляющего взыскателя по оборотным штрафам, примененным в отношении Google LLC".

Рассмотрев ходатайство, "суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что обстоятельства, на которые ссылается Роскомнадзор, являются достаточным подтверждением наличия установленных статьей 265.1 АПК РФ оснований для приостановления исполнения определения Арбитражного суда города Москвы".

Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве. Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Временным управляющим был назначен Денис Полийчук. Рассмотрение дела о банкротстве компании по существу суд назначил на 13 марта 2023 года.

Дебиторская задолженность ООО "Гугл" превышает долг кредиторам на 8,3 млрд рублей, следует из другого определения суда. Дебиторская задолженность компании составляет 27,025 млрд рублей против 18,7 млрд рублей общих денежных обязательству должника перед кредиторами, уточняется в судебном акте.

В определении также отмечается, что у должника на счете в Ситибанке находятся 636 тысяч рублей, основные средства оцениваются в 28,5 млн рублей, нематериальные активы - 14 млн рублей, товарно-материальные ценности - 15,2 млн рублей, а также иные активы на общую сумму 3,8 млрд рублей.

Задолженность компании по оплате труда работников и выплате им выходных пособий составляет 271,2 млн рублей, по обязательным платежам - 85,7 млн рублей.

Суд на первом заседании по делу о банкротстве привлек Росфинмониторинг третьим лицом в разбирательстве.

Представитель должника тогда объяснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы компании составляют лишь около 3,5 млрд рублей. Среди кредиторов - коммерческие организации, налоговый орган и сотрудники компании.

По словам представителя должника, главное, что арестованы все девять счетов компании в Ситибанке. Средства, поступающие на них, также арестовываются, добавил он. Оспорить арест счетов суда "Гуглу" не удалось.

"Мы просим суд ввести в отношении компании процедуру наблюдения", - сказал тогда представитель должника и добавил, что средства на финансирование процедуры банкротства у компании есть.

На заседании 12 сентября должник поддержал свое заявление, кредиторы на заседание не явились.

Заявление о банкротстве было подано в суд 16 июня, 23 июня оно принято к производству.

Представитель Google ранее говорил, что российская компания подала заявление о банкротстве, а арест банковского счета Google в России сделал невозможной работу российского офиса и выполнение финансовых обязательств.

ООО "Гугл" 18 мая разместило на "Федресурсе" уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Российская компания сообщила тогда, что с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".